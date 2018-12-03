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Архангельская область: За подозрительную рыбу придется ответить сотней тысяч рублей

Арбитражный суд Архангельской области оставил без изменения постановление Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу о привлечении к административной ответственности предприятия, занимающегося добычей и переработкой рыбопродукции.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении стали выявленные при проведении внеплановой выездной проверки нарушения технических регламентов Таможенного союза:

- сырье и готовая рыбопродукция хранились в одной холодильной камере;

- отсутствовали промаркированные емкости, предназначенные для сбора отходов производства;

- отсутствовали этикетки и маркировки на транспортной таре произведенной продукции;

- отсутствовали даты выработки на произведенной продукции.

Постановлением Управления юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, назначен штраф в размере 100 000 рублей.

Не согласившись с вынесенным решением, юридическое лицо обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с жалобой.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 15.11.2018
№ А05-8805/2018 постановление оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу. В установленные законом сроки штраф был оплачен.

 

28 январь 11:32 | : Происшествия

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