Архангельская область: За подозрительную рыбу придется ответить сотней тысяч рублей

Арбитражный суд Архангельской области оставил без изменения постановление Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу о привлечении к административной ответственности предприятия, занимающегося добычей и переработкой рыбопродукции.
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении стали выявленные при проведении внеплановой выездной проверки нарушения технических регламентов Таможенного союза:
- сырье и готовая рыбопродукция хранились в одной холодильной камере;
- отсутствовали промаркированные емкости, предназначенные для сбора отходов производства;
- отсутствовали этикетки и маркировки на транспортной таре произведенной продукции;
- отсутствовали даты выработки на произведенной продукции.
Постановлением Управления юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, назначен штраф в размере 100 000 рублей.
Не согласившись с вынесенным решением, юридическое лицо обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с жалобой.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 15.11.2018
№ А05-8805/2018 постановление оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу. В установленные законом сроки штраф был оплачен.