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ФОТОФАКТ: Ленину в Соломбале снесли башку (уточнение)

Памятник вождю мирового пролетариата, что на улице Терехина в Соломбале, остался без головы.

Соломбальский Ильич уже не раз привлекал внимание общественности то неестественно вывернутой рукой, то стаей ворон над его головой.

Как стало известно редакции из собственных источников, на место происшествия уже выехал глава Соломбальского округа и съемочная группа областной телекомпании.

А вот кто совершил святотатство, пока неизвестно.

Однако наблюдатели подозревают, что Ленину открутили голову те же либералы, что ранее изничтожили баннер со Сталиным где-то на городских задворках.

Коммунисты тогда слюной брызгали… ужас как.

P.S. Как выяснила приехавшая на место происшествия комиссия, голова у памятника на месте. И это не фотомонтаж... просто особенности нынешней погоды с снежным залеганием и ракурс съемкки дали безголовый эффект.

Сейчас памятник уже почистили... прости нас, Ильич.

 

25 январь 16:32 | : Происшествия / Скандалы

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