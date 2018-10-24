Архангельская область: Любовь рядом с трупом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, 43-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 18 ноября 2018 года по месту жительства 46-летнего потерпевшего по улице Железнодорожная в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес два ножевых ранения хозяину квартиры. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса подследственный вину признал и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином квартиры произошла ссора, так как он заподозрил того в хищении денежных средств. В ответ на оскорбление он ударил потерпевшего ножом в шею. Затем вместе с подругой переночевали в квартире потерпевшего, а когда утром стали собираться домой, то он у себя в куртке обнаружил деньги.
В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.