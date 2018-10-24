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Архангельская область: Любовь рядом с трупом

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью,  43-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено,  что 18 ноября 2018 года по месту жительства 46-летнего потерпевшего по улице Железнодорожная в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес два ножевых ранения хозяину квартиры. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса подследственный вину признал и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином квартиры произошла ссора, так как он заподозрил того в хищении денежных средств. В ответ на оскорбление он ударил потерпевшего ножом в шею. Затем вместе с подругой переночевали  в квартире потерпевшего, а когда утром стали собираться домой, то он у себя в куртке обнаружил деньги.

В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25 январь 08:50 | : Происшествия

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