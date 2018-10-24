Криминальный талант. Как ненецкий детдомовец 4 миллиона у друзей увел

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю Ненецкого автономного округа, который до совершеннолетия находился на попечении социального учреждения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2,3,4 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов мошенничества, в том числе совершенного в крупном и особо крупном размерах), п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Установлено, что с июня по октябрь 2017 года обвиняемый, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у 19-летнего знакомого денежные средства в сумме более 2 миллионов 700 тысяч рублей, накопленных за счет социальных выплат за период нахождения на попечении социального учреждения. Он неоднократно просил у потерпевшего крупные суммы якобы в долг, введя его в заблуждение относительно своего намерения и возможности вернуть денежные средства. Аналогичным путем он завладел денежными средствами и гаджетами своих ровесников.
Он же в марте 2018 года, уже находясь под следствием, обманным путем похитил денежные средства на сумму более 1,5 миллионов рублей, введя в заблуждение двух 18-летних братьев. Полученные денежные средства он потратил на приобретение автомобиля, за управление которым в состоянии алкогольного опьянения также подлежит уголовному преследованию. В дальнейшем на указанный автомобиль следователем наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Часть денежных средств обвиняемый потратил на приобретение спиртных напитков, которыми угощал несовершеннолетних подростков.
Также установлена его причастность к вымогательству денежных средств у одного из потерпевших. Обвиняемый, действуя по предварительному сговору с ровесником, демонстрируя пневматический пистолет, потребовали передать им 100 тысяч рублей за якобы утраченный потерпевшим мопед.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных УМВД России по Ненецкому автономному округу, куда обратились обманутые потерпевшие.
В ходе допроса обвиняемый вину признал частично. Также он пояснил следователю, что большую часть денег, которые брал в долг у знакомых, потратил на развлечения, а также раздавал деньги другим знакомым.
Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.