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Что зимой опасно. Следственный комитет предупреждает...

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий,  связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому  факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний и следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем,  перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность.

Так же, зимой людей подстерегает повышенная опасность на дорогах, на замерзающей поверхности водоёмов, в том числе при занятиях зимними видами спорта. На санках, «ватрушках», лыжах и коньках следует кататься только в специально оборудованных местах.

Во избежание получения травм в зимнее время следует передвигаться по очищенным от снега и льда дорожкам и тротуарам, посыпанным противогололёдной смесью или песком. Во время снегопадов и оттепели при подходе к зданиям и сооружениям обязательно нужно посмотреть вверх и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега и сосулек. Контролируйте, чтобы несовершеннолетние дети не играли вблизи зданий, представляющих подобного рода опасность.

Вместе с тем необходимо формировать у несовершеннолетних навыки обеспечения личной безопасности, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности при нахождении с детьми на игровых и спортивных площадках, не допускать катания на санках с необорудованных и небезопасных горок.

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять.

Если вы располагаете сведениями о ненадлежащей работе ответственных лиц по обеспечению техники безопасности, создающих своей бездеятельностью угрозу для граждан, просим сообщить в Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по телефону доверия +7(8182)20-35-46, либо через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references .  

23 январь 12:06 | : Происшествия

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