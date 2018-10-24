Архангельск: Попал под сваю на Стрелковой

Вчера днем на строительной площадке по улице Стрелковая в городе Архангельске в ходе работ по укреплению котлована с экскаватора сорвалась деревянная свая, которая травмировала 40-летнего рабочего, находившегося в траншее. Мужчина с травмой головы и подозрением на перелом ребер госпитализирован в больницу. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на строительной площадке и по результатам проверки принять процессуальное решение.