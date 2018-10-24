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Кто хотел накормить Архангельск подозрительной рыбой?

При проведении совместной проверки специалистами Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в июне 2018 года на складе по хранению замороженной рыбопродукции была обнаружена свежемороженая горбуша массой 700 кг неизвестного происхождения -  без этикеток с маркировкой и без ветеринарных сопроводительных документов.

Владелец продукции (юридическое лицо) был привлечен управлением к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, и ему был назначен административный штраф в размере 10000 рублей. Довод законного представителя юридического лица о том, что эта рыба принадлежит ему как физическому лицу, признан несостоятельным.

Не согласившись с вынесенным постановлением, нарушитель обратился в Арбитражный суд Архангельской области с жалобой. Однако решением Арбитражного суда постановление управления оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.

Юридическое лицо обратилось в вышестоящую судебную инстанцию –  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение дела состоялось 11 января 2019 года. Решением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда и решение Арбитражного суда Архангельской области, и постановление управления оставлены без изменения, жалоба без удовлетворения.

11 января 2019 года постановление Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу вступило в законную силу.

 

22 январь 10:44 | : Происшествия

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