Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как директор северодвинского МУПа пытался облапошить... и сам же попался

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора Северодвинского муниципального унитарного предприятия в совершении четырех преступлений, предусмотренных  ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он же и  бывший главный бухгалтер СМУПа также обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества).

По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, вопреки интересам возглавляемого им предприятия и без согласования принимаемого решения с собственником имущества в лице администрации города Северодвинска, злоупотребил своими служебными полномочиями, приняв решение о внесении изменений в устав подконтрольного общества с ограниченной ответственностью в части распределения голосов участников указанного общества пропорционально их долей. В результате указанных действий унитарное предприятие лишилось решающего голоса при принятии управленческих решений и контроля над обществом.

Он же, в конце 2017 года,  желая передать управление в трех обществах с ограниченной ответственностью близким для него лицам, подписал протоколы общего собрания участников указанных организаций, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения о якобы соблюденной процедуре голосования на собраниях их участников.

Подложные документы позволили изменить порядок определения числа голосов участников обществ, лишив СМУП права решающего голоса на их общих собраниях.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных   РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой города Северодвинска.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

22 январь 08:53 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (125)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20