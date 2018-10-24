Как директор северодвинского МУПа пытался облапошить... и сам же попался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора Северодвинского муниципального унитарного предприятия в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он же и бывший главный бухгалтер СМУПа также обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества).
По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, вопреки интересам возглавляемого им предприятия и без согласования принимаемого решения с собственником имущества в лице администрации города Северодвинска, злоупотребил своими служебными полномочиями, приняв решение о внесении изменений в устав подконтрольного общества с ограниченной ответственностью в части распределения голосов участников указанного общества пропорционально их долей. В результате указанных действий унитарное предприятие лишилось решающего голоса при принятии управленческих решений и контроля над обществом.
Он же, в конце 2017 года, желая передать управление в трех обществах с ограниченной ответственностью близким для него лицам, подписал протоколы общего собрания участников указанных организаций, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения о якобы соблюденной процедуре голосования на собраниях их участников.
Подложные документы позволили изменить порядок определения числа голосов участников обществ, лишив СМУП права решающего голоса на их общих собраниях.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой города Северодвинска.
В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.