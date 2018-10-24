Жуткое ДТП в Виноградовском районе Архангельской области - Митсубиси Паджеро против МАЗа

Днем 21 января в дежурную часть ОМВД России по Виноградовскому району поступила информация о том, что на 20 километре автодороги «Усть-Вага-Ядриха» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб района.
По предварительной информации архангелогородец 1976 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport выехал на полосу встречного движения, по которой со стороны города Котлас двигался грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом. В результате лобового столкновения водитель иномарки и два пассажира (мужчины 1985 и 1990 г.р.) погибли.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователь. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.