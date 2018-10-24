Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жуткое ДТП в Виноградовском районе Архангельской области - Митсубиси Паджеро против МАЗа

Днем 21 января в дежурную часть ОМВД России по Виноградовскому району поступила информация о том, что на 20 километре автодороги «Усть-Вага-Ядриха» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб района.

По предварительной информации архангелогородец 1976 года рождения, управляя автомобилем  Mitsubishi Pajero Sport  выехал на полосу встречного движения, по которой со стороны города Котлас двигался грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом. В результате лобового столкновения водитель иномарки и два пассажира (мужчины 1985 и 1990 г.р.) погибли. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователь. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

 

21 январь 17:56 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (116)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20