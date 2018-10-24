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САФУ опечатали судебные приставы. Полководец Кутузов недоволен ректором Кудряшовой

Как сообщают местные региональные СМИ, вчера судебные приставы опечатали корпус института комплексной безопасности САФУ имени М.В. Ломоносова, который находится на улице Кутузова, 8 в Архангельске. По неофициальным источникам, арест имущества связан с долгами, которые образовались перед подрядчиками по ремонту здания. Где сейчас проходят занятия студентов института комплексной безопасности, пока неизвестно. 

Отметим, что это происходит на фоне заверений о том, что федеральный вуз, несмотря на перенос Арктического форума из Архангельска в Санкт-Петербург, все равно получит на текущие ремонты и укрепление инфраструктуры около полумиллиарда рублей.

Реакция участник Ассоциации «Вольное дело» блогера и педагога в отставке Елены Горяшиной была незамедлительной:

Только вчера ректор САФУ Елена Кудряшова рассказывала журналистам, почему в САФУ то отопления нет, то света нет, то зарплату преподавателям задерживают, а сегодня эвона что: приставы опечатали учебный корпус САФУ на Сульфате (Кутузова, 8).

Студентов нет, преподавателей нет - только Кутузов остался здание сторожить. Вот я подумала, что бы Кутузов сказал, если бы он был ректором САФУ. Наверное, это: "Победить не берусь, перехитрить попробую."

Увы, Елена Кудряшова уже ни победить, ни перехитрить никого не может. Пора поставить Елене Кудряшовой памятник перед каким-нибудь корпусом САФУ и отправить на заслуженный отдых на родину Наполеона.

Для справки: Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо на острове Корсика (Королевство Франция).

  

20 январь 08:58 | : Происшествия / Скандалы

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