Как сообщают местные региональные СМИ, вчера судебные приставы опечатали корпус института комплексной безопасности САФУ имени М.В. Ломоносова, который находится на улице Кутузова, 8 в Архангельске. По неофициальным источникам, арест имущества связан с долгами, которые образовались перед подрядчиками по ремонту здания. Где сейчас проходят занятия студентов института комплексной безопасности, пока неизвестно.
Отметим, что это происходит на фоне заверений о том, что федеральный вуз, несмотря на перенос Арктического форума из Архангельска в Санкт-Петербург, все равно получит на текущие ремонты и укрепление инфраструктуры около полумиллиарда рублей.
Реакция участник Ассоциации «Вольное дело» блогера и педагога в отставке Елены Горяшиной была незамедлительной:
Только вчера ректор САФУ Елена Кудряшова рассказывала журналистам, почему в САФУ то отопления нет, то света нет, то зарплату преподавателям задерживают, а сегодня эвона что: приставы опечатали учебный корпус САФУ на Сульфате (Кутузова, 8).
Студентов нет, преподавателей нет - только Кутузов остался здание сторожить. Вот я подумала, что бы Кутузов сказал, если бы он был ректором САФУ. Наверное, это: "Победить не берусь, перехитрить попробую."
Увы, Елена Кудряшова уже ни победить, ни перехитрить никого не может. Пора поставить Елене Кудряшовой памятник перед каким-нибудь корпусом САФУ и отправить на заслуженный отдых на родину Наполеона.
Для справки: Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо на острове Корсика (Королевство Франция).