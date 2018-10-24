В Архангельской области у бездельников отнимают землю

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в адрес Министерства имущественных отношений Архангельской области 29 декабря 2018 года направлены материалы о принудительном изъятии двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,0 га, расположенных в районе деревни Дальняя Зеленая Коношского района Архангельской области.
Факт неиспользования предназначенных для ведения крестьянско-фермерского хозяйства земельных участков в течение более чем трех лет доказан результатами проведенных Управлением Россельхознадзора проверок.
Участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Владельцу выдавались предписания, обязывающие устранить нарушения земельного законодательства и привести участки в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Однако он агротехнических и культуртехнических мероприятий не проводил, предписания исполнены не были. Собственник по итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8, по частям 25 и 26 ст. 19.5 КоАП РФ.
Согласно статье 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ, если в рамках государственного земельного надзора установлено, что участок не используется по целевому назначению в течение трех и более лет подряд с момента выявления факта неиспользования, он принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке. Материалы административных дел направлены в адрес Министерства имущественных отношений Архангельской области для обращения в суд с соответствующим требованием.