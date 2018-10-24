В Архангельске борец с коррупцией попался... на коррупции

Начальник отдела УЭБ от всей души торговал информацией о готовящихся проверках. Как в старой советской поговорке – «имеем то, что охраняем».
Подробности от издания «Регион 29»:
Начальника отдела № 4 управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области Николая Гринькова обвиняют в получении взятки, двух бывших сотрудников полиции — Павла Родлугина и Александра Воронухина — в посредничестве в коррупции.
Установлено, что Гриньков, используя свое служебное положение, при посредничестве бывших коллег Ролдугина и Воронухина получил взятку — свыше трёх миллионов рублей — от владельца двух лесозаготовительных компаний за предоставление информации о ходе оперативной проверки, а также за гарантию прекращения проверки с благоприятным для бизнесмена исходом.
Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше миллиона рублей и 58 долларов США.
Отсутствие контроля со стороны начальника УЭБиПК регионального УМВД России за службой Гринькова стало одним из обстоятельств, способствующих совершению преступления. Руководителю УМВД России по области внесено представление для принятия мер по устранению этих обстоятельств и привлечению виновных к ответственности.
Гриньков и Ролдугин заключены под стражу, Воронухину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Судя по всему, последний начал «деятельное сотрудничество со следствием» (наблюдение наблюдателей).