Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске борец с коррупцией попался... на коррупции

Начальник отдела УЭБ от всей души торговал информацией о готовящихся проверках. Как в старой советской поговорке – «имеем то, что охраняем».

Подробности от издания «Регион 29»:

Начальника отдела № 4 управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области Николая Гринькова обвиняют в получении взятки, двух бывших сотрудников полиции — Павла Родлугина и Александра Воронухина — в посредничестве в коррупции.

Установлено, что Гриньков, используя свое служебное положение, при посредничестве бывших коллег Ролдугина и Воронухина получил взятку — свыше трёх миллионов рублей — от владельца двух лесозаготовительных компаний за предоставление информации о ходе оперативной проверки, а также за гарантию прекращения проверки с благоприятным для бизнесмена исходом.

Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше миллиона рублей и 58 долларов США.

Отсутствие контроля со стороны начальника УЭБиПК регионального УМВД России за службой Гринькова стало одним из обстоятельств, способствующих совершению преступления. Руководителю УМВД России по области внесено представление для принятия мер по устранению этих обстоятельств и привлечению виновных к ответственности.

Гриньков и Ролдугин заключены под стражу, Воронухину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судя по всему, последний начал «деятельное сотрудничество со следствием» (наблюдение наблюдателей).  

18 январь 11:12 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (94)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20