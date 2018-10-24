А если это любовь? Туалетные страсти в городе Котласе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении двоих жительниц Котласского района в возрасте 25 и 30 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).
По версии следствия, в августе 2018 года при рассмотрении в Котласском городском суде уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в помещении туалета одного из ночных клубов города Котласа, сотрудницы заведения, о допросе которых ходатайствовала сторона защиты, желая помочь обвиняемому, дали заведомо ложные показания о том, что видели, как потерпевшая и подследственный обнимались и целовались, и что порядок в туалете не был нарушен.
Несмотря на дачу свидетелями заведомо ложных показаний, приговором суда обвиняемый в преступлениях против половой свободы женщины признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины, побудившие женщин дать заведомо ложные показания. В ходе допроса они признали свою вину.