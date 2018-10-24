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А если это любовь? Туалетные страсти в городе Котласе

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении двоих жительниц Котласского района в возрасте 25 и 30 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По версии следствия, в августе 2018 года при рассмотрении в Котласском городском суде уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в помещении туалета одного из ночных клубов города Котласа, сотрудницы заведения, о допросе которых ходатайствовала сторона защиты, желая помочь обвиняемому, дали заведомо ложные показания о том, что видели, как потерпевшая и подследственный обнимались и целовались, и что порядок в туалете не был нарушен.

Несмотря на дачу свидетелями заведомо ложных показаний, приговором суда обвиняемый в преступлениях против половой свободы женщины признан виновным и ему назначено наказание в виде  4 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины, побудившие женщин дать заведомо ложные показания. В ходе допроса они признали свою вину.

18 январь 09:00 | : Происшествия

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