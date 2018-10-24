Арктический эксцесс. Пьяный северодвинский токарь замерз на Новой Земле

Вчера днем в поселке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля обнаружено тело 65-летнего жителя города Северодвинска, который на протяжении нескольких дней разыскивался как без вести пропавший. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение организма. Есть основания полагать, что мужчина, работавший на Новой Земле токарем, замерз на улице после употребления спиртных напитков.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.
(кадр из к/ф "Замороженный", Франция, 1969 г.)