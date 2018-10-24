Плесецкий район: Неудачливый воришка стал пироманом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
По версии следствия, 15 ноября 2018 года вечером подозреваемый при помощи металлического лома сорвал навесной замок на входной двери и проник на веранду жилого дома в поселке Пуксоозеро Плесецкого района, откуда похитил металлические предметы, с целью последующей сдачи в пункт прием металлолома. Из-за того, что подросток не смог попасть в жилое помещение, откуда планировал похитить ценное имущество, он воспользовался канистрой с бензином, находившейся на веранде, и поджог дом. В результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнем. Потерпевшей причинен значительный ущерб в размере более 160 тысяч рублей.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в содеянном.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. Устанавливается сумма причиненного в результате пожара ущерба. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.