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В Онеге нетрезвый гражданин перепутал участкового с футбольным мячом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 32-летнего жителя Онежского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия,  29 ноября 2018 года ночью участковый уполномоченный полиции прибыл в одну из квартир в городе Онега на семейный конфликт. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствовал правовому разбирательству. Представитель власти доставил подозреваемого в здание ОМВД России по Онежскому району для привлечения к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.  Подозреваемый, желая избежать привлечения к административной ответственности, нанес удар головой в область лица участковому, причинив тому физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягкий тканей губы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

14 январь 10:20 | : Происшествия

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