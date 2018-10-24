В Онеге нетрезвый гражданин перепутал участкового с футбольным мячом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 32-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 29 ноября 2018 года ночью участковый уполномоченный полиции прибыл в одну из квартир в городе Онега на семейный конфликт. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствовал правовому разбирательству. Представитель власти доставил подозреваемого в здание ОМВД России по Онежскому району для привлечения к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Подозреваемый, желая избежать привлечения к административной ответственности, нанес удар головой в область лица участковому, причинив тому физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягкий тканей губы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.