Выходные в Архангельское области - кого ограбили, кого "обули"

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении кражи. В декабре 2018 года в УМВД России по городу Архангельску обратился местный житель, который сообщил, что со счета его банковской карты были похищены денежные средства в размере 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что накануне происшествия мужчина и предполагаемый злоумышленник распивали спиртные напитки. Заявитель сам передал своему «другу» банковскую карту и сообщил ему ПИН-код, попросив сходить и оплатить услуги связи. В результате злоумышленник ушел в неизвестном направлении, а впоследствии были похищены денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемый задержан, им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, житель Пинежского района. Если вина его будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Сотрудниками полиции города Северодвинска в квартире дома, расположенного по улице Чеснокова, задержан 23-летний местный житель, находившийся в федеральном розыске. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В Вельске полицейскими задер жан подозреваемый в совершении грабежа. Утром 12 января в дежурную часть полиции ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение от продавца одного из магазинов, находящегося в городе Вельске, о том, что из торгового зала неизвестный в присутствии заявительницы похитил продукты питания и скрылся.
В ходе слаженной работы следственно-оперативной группы по «горячим» следам подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, 20-летний молодой человек, житель деревни Шиловская.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
За 12 января сотрудниками полиции выявлено 581 административное правонарушение, в том числе 12 фактов мелкого хулиганства, 16 нарушений законодательства, направленного на ограничение табакокурения, 65 случаев появления граждан в общественных местах в состоянии опьянения, 400 нарушений Правил дорожного движения.
Задержано 9 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.