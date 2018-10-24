Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Выходные в Архангельское области - кого ограбили, кого "обули"

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении кражи. В декабре 2018 года в УМВД России по городу Архангельску обратился местный житель, который сообщил, что со счета его банковской карты были похищены денежные средства в размере 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что накануне происшествия мужчина и предполагаемый злоумышленник распивали спиртные напитки. Заявитель сам передал своему «другу» банковскую карту и сообщил ему ПИН-код, попросив сходить и оплатить услуги связи.  В результате злоумышленник ушел в неизвестном направлении, а впоследствии были похищены денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемый задержан,  им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, житель Пинежского района. Если вина его будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сотрудниками полиции города Северодвинска в квартире дома, расположенного по улице Чеснокова, задержан 23-летний местный житель, находившийся в федеральном розыске. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В Вельске полицейскими задер жан подозреваемый в совершении грабежа. Утром 12 января в дежурную часть полиции ОМВД России по Вельскому району  поступило сообщение от продавца одного из магазинов, находящегося в городе Вельске, о том, что из торгового зала неизвестный в присутствии заявительницы похитил продукты питания и скрылся.

В ходе слаженной работы следственно-оперативной группы по «горячим» следам подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, 20-летний молодой человек, житель деревни Шиловская.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

За 12 января сотрудниками полиции выявлено 581 административное правонарушение, в том числе 12 фактов мелкого хулиганства, 16 нарушений законодательства, направленного на ограничение табакокурения, 65 случаев появления граждан в общественных местах в состоянии опьянения, 400 нарушений Правил дорожного движения.

Задержано водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.  

13 январь 12:21 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (43)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20