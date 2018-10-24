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В Устьянском районе неосторожно сожгли старушку

В ночь на 16 ноября 2018 года неустановленное лицо во время курения в помещении кухни в деревянном доме в деревне Прокопьевская Устьянского района оставило тлеющий окурок сигареты на деревянном столе с клеенчатой скатертью.  В результате произошел пожар. Лица, находившиеся в квартире, в которой  имел место очаг возгорания, покинули жилище. 82-летняя пенсионерка, проживавшая с ними по соседству, не смогла своевременно покинуть квартиру и погибла в результате отравления окисью углерода. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, виновного в возникновении пожара. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

11 январь 10:55 | : Происшествия

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