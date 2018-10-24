Архангелогородцев тренируют на эвакуационность и быстроту реакции

Вчера в Архангельске два раза звучал сигнал тревоги.
Рассказывает издание «Регион 29»:
…в здании аэровокзала сработала пожарная тревога — прозвучала сирена. Всех пассажиров — около ста человек — вывели на улицу. Однако ситуация нормализовалась довольно быстро: уже через 20 минут вылетающие вернулись в здание аэропорта. В администрации аэропорта и экстренных службах эту информацию никак не прокомментировали.
Зато прокомментировал некто Никита Стельмах, написавшей на своей страничке в соцсети – «А теперь мой город меня не отпускает». На что главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспомнил, как в его первый визит в Архангельске (февраль 1993-го) самолёт на обратном рейсе развернули при подлёте к Москве и это было, как он теперь считает, зловещим предзнаменованием на будущее.
Еще вчера утром в Архангельском областном драмтеатре эвакуировали бухгалтерию, администрацию и другие подразделения Храма Мельпомены. Но это были учения, в которых приняли участие девять пожарных машин — одна с автолестницей, один автобус и «буханка».