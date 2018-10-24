Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцев тренируют на эвакуационность и быстроту реакции

Вчера в Архангельске два раза звучал сигнал тревоги.

Рассказывает издание «Регион 29»:

…в здании аэровокзала сработала пожарная тревога — прозвучала сирена. Всех пассажиров — около ста человек — вывели на улицу. Однако ситуация нормализовалась довольно быстро: уже через 20 минут вылетающие вернулись в здание аэропорта. В администрации аэропорта и экстренных службах эту информацию никак не прокомментировали.

Зато прокомментировал некто Никита Стельмах, написавшей на своей страничке в соцсети – «А теперь мой город меня не отпускает». На что главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспомнил, как в его первый визит в Архангельске (февраль 1993-го) самолёт на обратном рейсе развернули при подлёте к Москве и это было, как он теперь считает, зловещим предзнаменованием на будущее.

Еще вчера утром в Архангельском областном драмтеатре эвакуировали бухгалтерию, администрацию и другие подразделения Храма Мельпомены. Но это были учения, в которых приняли участие девять пожарных машин — одна с автолестницей, один автобус и «буханка».

 

10 январь 13:21 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (30)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20