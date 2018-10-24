Холмогорский район: Драма на лесной делянке - сосной по голове

Вчера днем на лесной делянке у деревни Рембуево при заготовке дров смертельно травмирован 41-летний житель деревни Горка-Кузнечевская. По данному факту Холмогорским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, четверо местных жителей валили хвойные деревья. В процессе рубки дерево упало на пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По результатам проверки будет дана юридическая оценка соблюдению правил техники безопасности и принято процессуальное решение.