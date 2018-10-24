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В Архангельской области в праздничные дни была нарушена половая неприкосновенность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
в период с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года возбуждено
5 уголовных дел по фактам убийств, совершенных в Октябрьском округе г. Архангельска, в городе Северодвинске, в Няндомском и два преступления в Устьянском районах Архангельской области.

Все убийства совершены после употребления спиртных напитков
в результате бытовых конфликтов, подозреваемые задержаны. После совершения убийства 35-летней  женщины, которое имело место  4 января 2019 года в квартире по улице Логинова в городе Архангельске, 51-летний подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

За указанный период следственным отделом по Исакогорскому округу г. Архангельска также возбуждено 1 уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности личности. Указанное преступление, совершенное в семье, также раскрыто.

По оперативным данным за истекший период текущего года на территории Архангельской области в результате 31 пожара погибло 11 человек. По факту гибели семьи с малолетним ребенком в результате пожара в Исакогорском округе г.Архангельска принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По остальным фактам гибели людей следственными органами СКР проводятся процессуальные поверки.

09 январь 10:49 | : Происшествия

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