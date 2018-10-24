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Северодвинск: Любовь и кровь

29 декабря 2018 года вечером в одной из квартир дома по улице Логинова в городе Северодвинске обнаружено тело 39-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении  преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 37-летняя сожительница потерпевшего.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что из-за того, что ее сожителю позвонила женщина, между ними произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ударила его ножом в область груди, после чего рассказала соседке о произошедшем.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

09 январь 09:58 | : Происшествия

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