Северодвинск: Любовь и кровь

29 декабря 2018 года вечером в одной из квартир дома по улице Логинова в городе Северодвинске обнаружено тело 39-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 37-летняя сожительница потерпевшего.
От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что из-за того, что ее сожителю позвонила женщина, между ними произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ударила его ножом в область груди, после чего рассказала соседке о произошедшем.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.