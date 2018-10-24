Как разрушается система права. Послесловие от Екатерины Ляпуновой

(послесловие к открытым обращениям в адрес государственных органов – читать здесь, здесь и здесь)
НА ОТКРЫТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ в адрес и.о. председателя Архангельского областного суда Григорьева Д.А., руководителя Следственного Управления СК РФ по Архангельской области и НАО Логиновских И.В. о наличии ( отсутствии) коррупционной составляющей в действиях судьи Северодвинского городского суда Чистякова Олега Николаевича и судьи Архангельского областного суда Брагина Андрея Александровича были ДАНЫ ( С УКАЗАНИЕМ ХИМЕРИЧНЫХ ДАТ ОБРАЩЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ) НЕПУБЛИЧНЫЕ, более того - НЕЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТВЕТЫ, являющие собой скорее всего консультации о правилах обжалования судебных актов.
Согласитесь, трудно считать указанную переписку диалогом по существу, а работу руководителей Григорьева Д.А. и Логиновских И.В. - по факту.
Исходя из того, что судьи "подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону", НЕ СЧИТАЮ, ЧТО СУДЬЯМ Чистякову О.Н. и Брагину А.А. ДАНО ПРАВО НЕ ИСПОЛНЯТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ принятого Государственной Думой 20.02. 2015 г., одобренного Советом Федерации 25.02. 2015 г. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "Кодекс административного судопроизводства РФ" от 08.03.2015 N 21-ФЗ. , КАК-ТО:
судье Чистякову О.Н. НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ в судебное заседание ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЯВКУ ОТВЕТЧИКА в лице государственного органа,
судье Брагину А.А. НЕ РАССМАТРИВАТЬ апелляционную ЖАЛОБУ ПО ПРАВИЛАМ суда первой инстанции.
ПОЛАГАЮ, что, игнорируя ведение надлежащего, с точки зрения профессионализма, уровня диалога с гражданином, вышеуказанные государственные органы Архангельской области способствуют разрушению системы права.
НЕ ТОЛЬКО ПОЛАГАЮ. НА ТОМ СТОЮ.
Екатерина Ляпунова
P.S. Редакция ИА RUSNORD подтверждает свою готовность предоставить слово противоположной стороне конфликта.