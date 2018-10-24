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Как разрушается система права. Послесловие от Екатерины Ляпуновой

    (послесловие к открытым обращениям в адрес государственных органов – читать здесь, здесь и здесь)

НА ОТКРЫТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ в адрес и.о. председателя Архангельского областного суда Григорьева Д.А., руководителя  Следственного Управления СК РФ по Архангельской области и НАО Логиновских И.В. о наличии ( отсутствии) коррупционной составляющей в действиях судьи Северодвинского городского суда Чистякова Олега Николаевича и судьи Архангельского областного суда Брагина Андрея Александровича были ДАНЫ  ( С УКАЗАНИЕМ  ХИМЕРИЧНЫХ ДАТ ОБРАЩЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ) НЕПУБЛИЧНЫЕ, более того - НЕЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТВЕТЫ, являющие собой скорее всего консультации о правилах обжалования судебных актов.

Согласитесь, трудно считать указанную переписку диалогом по существу, а работу руководителей Григорьева Д.А. и Логиновских И.В. - по факту.

Исходя из того, что судьи "подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону", НЕ СЧИТАЮ, ЧТО СУДЬЯМ Чистякову О.Н. и Брагину А.А. ДАНО ПРАВО НЕ ИСПОЛНЯТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ   ПОЛОЖЕНИЯ принятого Государственной Думой 20.02. 2015 г., одобренного Советом Федерации 25.02. 2015 г. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "Кодекс административного судопроизводства РФ" от 08.03.2015 N 21-ФЗ. , КАК-ТО:

судье Чистякову О.Н. НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ в судебное заседание ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ  ЯВКУ ОТВЕТЧИКА в лице государственного органа,
судье Брагину А.А. НЕ РАССМАТРИВАТЬ  апелляционную ЖАЛОБУ  ПО ПРАВИЛАМ  суда первой инстанции.

ПОЛАГАЮ, что, игнорируя ведение надлежащего, с точки зрения профессионализма, уровня диалога с гражданином, вышеуказанные государственные органы Архангельской области способствуют разрушению системы права.

НЕ ТОЛЬКО ПОЛАГАЮ. НА ТОМ СТОЮ.

Екатерина Ляпунова

P.S. Редакция ИА RUSNORD подтверждает свою готовность предоставить слово противоположной стороне конфликта.  

09 январь 08:10 | : Происшествия / Скандалы

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