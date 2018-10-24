Кровавая любовь в Архангельске

Вчера днём в одной из квартир дома по улице Логинова в городе Архангельске обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, мужчина на почве личных неприязненных отношений произвёл несколько выстрелов из охотничьего карабина в знакомую, после чего покончил жизнь самоубийством.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г. Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.