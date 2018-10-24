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Плохой Санта. Дед Мороз в Архангельске порезал человека

1 января, как известно, тяжелый выходной для определенной категории россиян.

В первый день нового 2019 года группа людей, среди которых один был в костюме Деда Мороза, устроила драку в кафе.

По словам очевидца, инцидент случился в заведении на улице Попова. Злоумышленник, одетый в костюм Деда Мороза, острыми краями разбитой бутылки, порезал ухо своему оппоненту.

Прибывший на место драки патруль Росгвардии обнаружил, что пострадавший уже был госпитализирован, а ряженый подозреваемый скрылся вместе со своей компанией. Отмечается, что его товарищи были одеты в чёрно-белые костюмы...

Полиция пытается найти хулиганов.

03 январь 09:40 | : Происшествия

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