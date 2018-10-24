Новогодний криминал в Архангельске

Днем 01 января 2019 года в УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу с колото-резаным ранением, доставлен 40-летний мужчина.
В ходе работы следственно-оперативной группы полиции был установлено, что в ночное время, после совместного распития спиртных напитков и в ходе возникшей ссоры ножевое ранение мужчине нанесла его жена.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ну, а рано утром того же дня в дежурную часть ОМВД России по Холмогорскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 11 километре автодороги «подъезд к селу Холмогоры». На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя машиной «KIA Rio» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП, водитель отечественной автомашины, от полученных травм скончался в больнице. Его пассажиры, 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек, с травмами различной степени тяжести доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Водитель иномарки также пострадал и был направлен в больницу, в результате освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции и следователи.