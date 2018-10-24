Коррупция года: Крупный полицейский чин в Архангельской области идёт под суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством взятки), а также двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов – представителям коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, с января 2018 года УЭБиПК УМВД России по Архангельской области проводилась оперативная проверка деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены. Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области при посредничестве бывших коллег обратился к руководству коммерческой организации с требованием передать ему взятку в виде денег в сумме 3 миллионов рублей, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок. Осознавая, что данные ограничения приведут к существенным убыткам и даже банкротству предприятия, руководство организации вынуждено было согласиться на дачу взятки должностному лицу. После чего, при посредничестве двух других обвиняемых, указанная сумма была передана.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области.
В отношении бывшего заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и одного из посредников судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они свою вину не признали. В отношении второго посредника во взяточничестве, признавшего свою вину, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору с обвинительным заключением для принятия решения в пределах компетенции.