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В мире животных: Волки осадили поселок в Лешуконии и жрут собак

О кошмаре, творящемся в животном мире архангельской глубинки, рассказывает издание «Регион 29» с ссылкой на местную районную газету:

В редакцию из осаждённого волками села дозвонился местный житель. По словам сельчанина, с сентября 2018 года в Койнасе волки утащили уже 22 собак.

Серые бродят по селу, не стесняясь ни людей, ни транспорта. По всей видимости, хищники начали воспринимать населённый пункт как огромную закусочную. Например, в выходной день ранним утром волк загрыз собаку прямо возле жилого дома.

Газета сообщает:

«Жители деревни обеспокоены таким нашествием хищников, к тому же раньше такого бедствия в этом селе не было».

27 декабрь 12:55 | : Происшествия

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