В мире животных: Волки осадили поселок в Лешуконии и жрут собак

О кошмаре, творящемся в животном мире архангельской глубинки, рассказывает издание «Регион 29» с ссылкой на местную районную газету:
В редакцию из осаждённого волками села дозвонился местный житель. По словам сельчанина, с сентября 2018 года в Койнасе волки утащили уже 22 собак.
Серые бродят по селу, не стесняясь ни людей, ни транспорта. По всей видимости, хищники начали воспринимать населённый пункт как огромную закусочную. Например, в выходной день ранним утром волк загрыз собаку прямо возле жилого дома.
Газета сообщает:
«Жители деревни обеспокоены таким нашествием хищников, к тому же раньше такого бедствия в этом селе не было».