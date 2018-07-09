В Архангельске прищучили насильника-геронтофила

В ночь на 24 октября 2018 года в одной из квартир дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске мужчина, применив физическую силу и подавив сопротивление, изнасиловал 56-летнюю женщину. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Сразу после случившегося потерпевшая сообщила о преступлении в органы полиции. Ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 40-летнего подозреваемого задержали по «горячим следам».
Следствием установлено, что 23 октября 2018 года потерпевшая пришла в гости к подруге. Вечером в указанную квартиру пришел сожитель последней, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, спровоцировал конфликт, в процессе которого ударил свою сожительницу ладонью по лицу. Потерпевшая заступилась за подругу, после чего подозреваемый ударил ее, затем, схватив за горло, стал душить. Подавив сопротивление, изнасиловал женщину.
Подозреваемый пояснил следователю, что половой акт произошел по обоюдному согласию.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.