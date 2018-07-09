Поморские "умельцы": В Архангельске коноплю выращивают на речной глади

Более 230 кустов конопли обнаружили оперативники на борту дебаркадера в Архангельске, где трое ранее судимых мужчины устроили настоящую наркоплантацию.
Для своих нужд опытные "агрономы" использовали пришвартованный у берега реки Кузнечиха дебаркадер. Все кусты, как можно судить по кадрам оперативной съемки, выращивались в горшках в одном помещении, где были установлены светильники и была смонтирована система полива.
Мужчины, чей возраст варьируется от 43 до 54 лет, признались в культивировании конопли, но не уточнили, для каких целей содержали такую плантацию — с целью дальнейшей продажи или для личных нужд.
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