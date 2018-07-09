Это опасная профессия - доктор. Котласского нейрохирурга осудили за врачебную ошибку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора врачу-нейрохирургу ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Установлено, что 28 августа 2017 года обвиняемый, оказывая медицинскую помощь 37-летней пациентке, грубо нарушил технику выполнения врачебной процедуры (сакральной блокады), направленной на устранение болевого синдрома позвоночника, что привело к остановке кровообращения и наступлению клинической, а затем и биологической смерти потерпевшей.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.
Приговором Котласского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.