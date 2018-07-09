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Это опасная профессия - доктор. Котласского нейрохирурга осудили за врачебную ошибку

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора врачу-нейрохирургу ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница». Он  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что 28 августа 2017 года обвиняемый, оказывая медицинскую помощь 37-летней пациентке, грубо нарушил технику выполнения врачебной процедуры (сакральной блокады), направленной на устранение болевого синдрома позвоночника, что привело к остановке кровообращения и наступлению клинической, а затем и биологической смерти потерпевшей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Приговором  Котласского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

22 октябрь 09:45 | : Происшествия

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