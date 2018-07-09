Американские разборки в архангельской глубинке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 19 и 27-летнего жителей Шенкурского района в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Год назад в Шенкурском районе проводились мероприятия по розыску ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 44-летнего местного жителя, который пропал без вести. Благодаря совместной работе следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска по подозрению в совершении убийства разыскиваемого задержаны два жителя Шенкурского района.
По версии следствия, 15 октября 2017 года вечером в кафе, расположенном в поселке Шелашский, между компанией молодых людей и потерпевшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Обвиняемые решили убить мужчину и предложили ему сесть к ним в автомобиль, чтобы якобы отвезти его домой. На автомобиле они втроем проследовали по автодороге М-8 сообщением Архангельск-Москва, после чего свернули на грунтовую дорогу. Водитель транспортного средства остановил машину, вооружился деревянной битой, после чего несколько раз ударил потерпевшего битой по голове. Полагая, что мужчина умер, обвиняемые решили вывезти его в лесной массив, чтобы спрятать тело. Так как пострадавший, которого поместили в багажное отделение, стал подавать признаки жизни, второй обвиняемый нанес этой же битой еще несколько ударов по голове потерпевшего. Затем в лесном массиве они уложили его тело на землю, положили рядом с ним биту, коврик из багажного отделения автомобиля, закидали все сухими деревьями, облили бензином и подожгли. На следующий день утром они вернулись на место расправы, при помощи лопат выкопали яму и закопали обгоревшее тело.
Благодаря высокому профессионализму следователей- криминалистов, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, и несмотря на предпринятые обвиняемыми попытки скрыть улики и следы преступления, указанное убийство, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто в кратчайшие сроки. Под тяжестью собранных доказательств подследственные признали свою вину и показали, где спрятали тело.
В ходе допроса в качестве обвиняемых они рассказали следователю, что действительно избили потерпевшего битой и предприняли меры по сокрытию следов преступления. Также они пояснили, что их действия были вызваны противоправным поведением потерпевшего, который в баре и около него вел себя агрессивно и демонстрировал имеющийся у него нож.