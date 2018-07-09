Когда петух клюнул. Архангельск усваивает страшный урок Керчи

Всю страну поразил кровавый инцидент в Керчи, унесший (на этот момент) жизни 20 человек.
Другие регионы Российской Федерации усваивают этот страшный урок…
Руководителям школ, техникумов и университетов Архангельской области рекомендовано выставить дополнительные посты охраны и ужесточить пропускной режим, а также ускорить работу по выдаче так называемых паспортов безопасности, которые утверждает региональное управление ФСБ.
Сергей Котлов, министр образования и науки Архангельской области:
— Где-то необходима установка ограждения дополнительного, в ряде учреждений необходимо обеспечить комплексную безопасность. Я имею ввиду не только охрану входных дверей, запасных пунктов, эвакуационных путей, но и видеонаблюдения.
Кроме того, практикующим педагогам настоятельно рекомендовано следить за психологически состоянием своих подопечных… хотя в классах наполняемостью свыше 20 человек это вряд ли возможно.