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Когда петух клюнул. Архангельск усваивает страшный урок Керчи

Всю страну поразил кровавый инцидент в Керчи, унесший (на этот момент) жизни 20 человек.

Другие регионы Российской Федерации усваивают этот страшный урок…

Руководителям школ, техникумов и университетов Архангельской области рекомендовано выставить дополнительные посты охраны и ужесточить пропускной режим, а также ускорить работу по выдаче так называемых паспортов безопасности, которые утверждает региональное управление ФСБ.

Сергей Котлов, министр образования и науки Архангельской области:

— Где-то необходима установка ограждения дополнительного, в ряде учреждений необходимо обеспечить комплексную безопасность. Я имею ввиду не только охрану входных дверей, запасных пунктов, эвакуационных путей, но и видеонаблюдения.

Кроме того, практикующим педагогам настоятельно рекомендовано следить за психологически состоянием своих подопечных… хотя в классах наполняемостью свыше 20 человек это вряд ли возможно.

 

18 октябрь 11:07 | : Происшествия

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