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Бывалая вельчанка расправилась молотком с той, что ее посадила

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 45-летней жительнице Вельского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 20 октября 2017 года у заброшенного дома по улице Заречной в городе Вельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударила молотком по голове 59-летнюю местную жительницу. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась через непродолжительное время.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала. На предварительном следствии обвиняемая пояснила следователю, что первоначально просто хотела поговорить с потерпевшей, которая ранее давала против нее показания, вследствие чего она была осуждена за кражу чужого имущества к лишению свободы. Но разговора не получилось, потерпевшая стала ее оскорблять, и она ударила ее молотком по голове. От орудия преступления избавилась, выбросив молоток в реку. На следующий день она узнала о смерти потерпевшей и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о явке с повинной.

18 октябрь 10:35 | : Происшествия

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