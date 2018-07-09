Архангельская область: Директор ПТУ расплодил неквалифицированных станочников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности директора образовательного учреждения в системе ФСИН России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, с целью обеспечения выполнения планов приема и выпуска квалифицированных рабочих, желая приукрасить действительное положение дел, фиктивно увеличив численность лиц, прошедших обучение и успешно сдавших итоговую аттестацию по профессии «Станочник деревообрабатывающих станков», включил в протокол заседания итоговой аттестационной комиссии четырех осужденных, которые в действительности не прошли итоговую аттестацию. В результате злоупотребления полномочиями указанные лица незаконно получили официальные свидетельства о наличии у них специальности.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной отделом собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.