Юный негодяй из Новодвинска склонял сверстников... к нехорошему

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 17-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 230 УК РФ (два эпизода склонения двух несовершеннолетних к потреблению наркотических средств) и ч.1 ст.228.1 УК РФ (два эпизода сбыта наркотического средства).
Следствием установлено, что 7 и 13 марта 2018 года в городе Новодвинске несовершеннолетний обвиняемый уговорил ровесников при помощи специального приспособления для курения употребить наркотическое средство каннабис (марихуана). Противоправные действия несовершеннолетних пресекли сотрудники ОНК ОМВД России «Приморский».
От несовершеннолетнего подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также дал признательные показания, пояснив, что марихуану приобрел через сеть Интернет для себя, но решил дать попробовать ее приятелям.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то максимальное наказание за указанные действия- 20 лет лишения свободы.