Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юный негодяй из Новодвинска склонял сверстников... к нехорошему

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 17-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 230 УК РФ (два эпизода склонения двух несовершеннолетних к потреблению наркотических средств) и ч.1 ст.228.1 УК РФ (два эпизода сбыта наркотического средства).

Следствием установлено, что 7 и 13 марта 2018 года в городе Новодвинске несовершеннолетний обвиняемый уговорил ровесников при помощи специального приспособления для курения употребить наркотическое средство каннабис (марихуана). Противоправные действия несовершеннолетних пресекли сотрудники ОНК ОМВД России «Приморский».

От несовершеннолетнего подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также дал признательные показания, пояснив, что марихуану приобрел через сеть Интернет для себя, но решил дать попробовать ее приятелям.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то максимальное наказание за указанные действия- 20 лет лишения свободы.

05 октябрь 09:11 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (50)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20