Архангельская область: Помогите найти пацана

ОМВД России «Приморский» разыскивается несовершеннолетний Чашин Даниил Валерьевич, 03.10.2003 года рождения, который утром 3 октября ушел из дома, расположенного в деревне Большая Корзиха и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.
Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные.
Подросток был одет в джемпер синего цвета, черные джинсы, туфли - мокасины.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Чашина Даниила Валерьевича, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8182)-28-59-69, 8 (8182)-20-06-11 или 02.