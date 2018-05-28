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Архангельская область: Помогите найти пацана

ОМВД России «Приморский» разыскивается несовершеннолетний Чашин Даниил Валерьевич, 03.10.2003 года рождения, который утром 3 октября ушел из дома, расположенного в деревне Большая Корзиха и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные.

Подросток был одет в джемпер синего цвета, черные джинсы, туфли - мокасины.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Чашина Даниила Валерьевича, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8182)-28-59-69, 8 (8182)-20-06-11 или 02.

05 октябрь 08:46 | : Происшествия

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