Но это был не лось. Еще одна драма на охоте, теперь в НАО

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, 29 сентября 2018 года днем во время охоты на лося на участке местности в 40 км от села Ома Ненецкого автономного округа подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов из охотничьего карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели, полагая, что в данном месте находится лось. В результате указанных действий по неосторожности одна из пуль попала в голову его 34-летнему другу. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.
Напомним, что такие трагедии периодически случаются в регионе… когда-то они вдохновляли классиков.