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Но это был не лось. Еще одна драма на охоте, теперь в НАО

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ненецкого  автономного округа, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 29 сентября 2018 года днем во время охоты на лося на участке местности в 40 км от села Ома Ненецкого автономного округа подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов из охотничьего карабина со значительного расстояния по неясно видимой цели, полагая, что в данном месте находится лось. В результате указанных действий по неосторожности одна из пуль попала в голову его 34-летнему другу. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что такие трагедии периодически случаются в регионе… когда-то они вдохновляли классиков.

03 октябрь 08:56 | : Происшествия

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