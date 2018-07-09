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Пьяному море по колено? Житель Холмогор спьяну утопил пассажира в речке

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 14 августа 2018 года вечером на реке Емца в районе деревни Сельцо Холмогорского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил на борт переоборудованной моторной лодки троих мужчин, не обеспечив их спасательными жилетами. При отплытии от берега подозреваемый допустил опрокидывание лодки, в результате чего пассажиры упали в воду и один из них утонул.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

В ходе доследственной проверки, проведенной по факту гибели мужчины в результате утопления в воде, подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

28 сентябрь 08:56 | : Происшествия

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