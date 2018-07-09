В Ленском районе женщина погибла под обломками деревянной развалюхи

Вчера днем в селе Яренск Ленского района произошло обрушение межэтажного перекрытия расселенного, частично разрушенного деревянного дома. В результате происшествия погибла 63-летняя женщина. По предварительным данным, пострадавшая вместе с сожителем самовольно заселились в указанный дом. Мужчина не пострадал, так как в момент обрушения находился на улице. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.