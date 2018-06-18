Муниципальные строители похитили у Северодвинска 2.5 млн рублей

Северодвинский городской суд Архангельской области признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение группой лиц по предварительному сговору чужого имущества, вверенного виновным, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) бывших директора и главного бухгалтера МБУ "Строительная ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска" (действующее наименование - МКУ "ЦОФООС").
Судом установлено, что экс-директор предприятия из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя, вступил в преступный сговор с главным бухгалтером, разработав план совершения преступления путем оформления на работу в МБУ "СРЭС" фиктивных работников и выплаты последним денежных средств якобы в качестве зарплаты. Фактически трудовые функции оформленными работниками не выполнялись, а денежные средства присваивались руководством. В результате осуществления указанных противоправных действий злоумышленники похитили более 2,5 млн. рублей, чем причинили существенный материальный ущерб муниципальному учреждению.
Уголовное дело в отношении указанных лиц, возбужденное на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и ОМВД России по г. Северодвинску, находилось в производстве следственного управления УМВД России по Архангельской области.
Преступники свою вину признали полностью, приговором суда им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, причиненный ущерб они обязаны возместить в пользу МО "Северодвинск".
(фото с сайта https://www.ruspeach.com/en/news/11537/)