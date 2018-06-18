Архангельская область: Сетевой ловелас на пять лет отправится на нары

Cледственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по части 2 статьи 159 «Мошенничество» в отношении 35-летнего жителя региона.
Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник знакомился с девушками в одной из популярных социальных сетей, представляясь военнослужащим. После недолгой переписки предлагал обменяться номерами телефонов. Вскоре кавалер звонил дамам и просил одолжить денег – от четырех до ста тысяч рублей. Во всех случаях использовал одну и ту же «легенду»: якобы в данный момент он переезжает на новое место службы (как правило, рядом с местом проживания потерпевших), но по пути у него сломалась машина, и деньги нужны для оплаты услуг автосервиса. Снять средства со своего счета он якобы не может, поскольку не работает банкомат, поэтому единственный вариант – перевести нужную сумму на счет, якобы принадлежащий автосервису. Деньги аферист обещал вернуть в этот же день при личной встрече. После того, как потерпевшие перечисляли необходимую сумму, аферист переставал выходить на связь. Таким образом мошеннику удалось обмануть двадцать жительниц Архангельской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области совместно с оперативным подразделением регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний подозреваемый был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за мошенничество, 35-летний мужчина, в настоящее время отбывающий наказание за ранее совершенное преступление в местах лишения свободы. Мобильный телефон, с помощью которого злоумышленник связывался с потерпевшими, был изъят сотрудниками полиции.
В настоящий момент обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области, материалы направлены в суд. В случае признания злоумышленника виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.