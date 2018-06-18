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Не в знак протеста. В Котласе пенсионер от души хлебнул уксуса

Вчера вечером в медицинском учреждении города Котласа скончался 75-летний пенсионер, которого днем госпитализировали из квартиры с подозрением на химический ожог пищевода. По предварительным данным, пострадавший   в процессе употребления спиртных напитков перепутал бутылки и случайно выпил уксус.

По данному  факту Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причина смерти пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 сентябрь 10:47 | : Происшествия

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