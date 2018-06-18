Не в знак протеста. В Котласе пенсионер от души хлебнул уксуса

Вчера вечером в медицинском учреждении города Котласа скончался 75-летний пенсионер, которого днем госпитализировали из квартиры с подозрением на химический ожог пищевода. По предварительным данным, пострадавший в процессе употребления спиртных напитков перепутал бутылки и случайно выпил уксус.
По данному факту Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причина смерти пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.