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Кровь, боль и ужас Шенкурского района

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие в отношении двоих жителей Шенкурского района в возрасте 34 и 38 лет. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека), п.п. «а,в,ж,з,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе сопряженное с разбоем, лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление), ч.2 ст. 167 УК  РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия).

10 сентября 2017 года при разборе мусора на месте сгоревшей квартиры в доме в поселке Шелашский Шенкурского района обнаружены тела двух мужчин в возрасте 57 лет и 61 года. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что смерть пенсионеров наступила в результате причиненных ножевых ранений. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении убийства задержаны два жителя Шенкурского района.

Следствием установлено, что в ночь на 10 сентября 2017 года обвиняемые, возвращаясь из гостей в состоянии алкогольного опьянения, зашли в незапертую квартиру, где спали потерпевшие. Один из соучастников разбудил  пенсионера и потребовали от него передачи им денег. Получив отказ, один из обвиняемых ударил  потерпевшего в шею кухонным ножом. В это время проснулся второй мужчина, который с трудом самостоятельно передвигался в связи с частичной ампутацией ноги, которому они, как очевидцу преступления, также причинили ножевые ранения. С целью сокрытия следов преступления подследственные подожгли занавески и матрас, находившиеся в квартире, после чего покинули место преступления. В результате их действий причинен значительный материальный ущерб муниципальному образованию и жильцам дома, включая соседей погибших, которые в результате пожара лишились своего жилья.

Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

В ходе допроса один из обвиняемых полностью признал свою вину, второй- частично.

 

20 сентябрь 09:05 | : Происшествия

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