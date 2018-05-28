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Архангельская "Дездемона наоборот" с улицы Декабристов

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы областного центра, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 15 сентября 2018 года днем по месту жительства по улице Декабристов в городе Архангельске в процессе совместного употребления спиртных напитков подозреваемая на почве личной неприязни причинила проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки  47- летнему супругу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.  В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. Она пояснила следователю, что ударила ножом лежавшего на диване сожителя из-за словесного оскорбления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

18 сентябрь 10:13 | : Происшествия

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