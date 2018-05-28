Volkswagen оказался прочнее Жигулей. Смертельное ДТП в Малых Карелах

16 сентября около 13.20 дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в районе деревни «Малые Карелы» у отворотки на лыжный стадион произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. На место происшествия были направлен автопатруль ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ - 2110», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Volkswagen», двигавшимся со стороны «Малых Карел».

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия, его пассажиры – мужчина и несовершеннолетняя девушка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В микроавтобусе находилось 8 пассажиров и водитель, 5 из них обратились за медицинской помощью.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.