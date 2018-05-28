Во все тяжкие. В Новодвинске наркобарон организовал целую лабораторию

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда Архангельской области в отношении 40-летнего местного жителя - Муничева Виктора Валерьевича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических веществ в крупном размере) и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере").

Судом установлено, что в 2017 году Виктор Муничев в одном из гаражей г. Новодвинска, который арендовал якобы для ремонта автомобилей, организовал лабораторию для изготовления наркотических веществ. Злоумышленник, находясь в гаражном боксе, путем проведения химических реакций незаконно изготовил пригодное к использованию и потреблению психотропное вещество – амфетамин, часть которого он сбыл жителю Приморского района Архангельской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Архангельской области совместно с полицейскими изъяли около 100 грамм амфетамина, а также ингредиенты, приспособления и инструменты, предназначенные для изготовления этой отравы.

Уголовное дело в отношении Муничева находилось в производстве следственного подразделения ОМВД России "Приморский".

Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима