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Раскрыта тайна архангельского похитителя велосипедов

Сотрудниками полиции города Архангельска задержан подозреваемый в совершении порядка 30 краж велосипедов. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 32-летний архангелогородец.

Согласно имеющимся данным, кражи злоумышленник совершал на территории Архангельска в период с июня по июль текущего года, когда граждане активно используют двухколесный транспорт.

Мужчина проникал в подъезды домов и похищал оставленные без присмотра велосипеды. Тонкие противоугонные тросы он «перекусывал» бытовым инструментом. В дальнейшем злоумышленник продавал двухколесный транспорт по цене значительно ниже его реальной стоимости.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». На данный момент стражами порядка уже изъято несколько похищенных велосипедов.

Сотрудники полиции предостерегают граждан от покупки велосипедов с рук без документов и по низкой цене. Если будет установлено, что данное транспортное средство ранее было похищено, оно будут изъято и возвращено законному владельцу.  

Также стоит ответственно относиться к условиям хранения велотранспорта. Не оставляйте велосипеды на длительное время без присмотра, пользуйтесь надежными запорными устройствами, которые сложно «перекусить» бытовым инструментом.

 

12 сентябрь 17:28 | : Происшествия

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