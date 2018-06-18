Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вандалы нашего городка. В Архангельске портят новенькие автобусы

О необходимости повышения качества пассажирских перевозок сегодня не говорит только ленивый, свидетельство тому - многочисленные обсуждения в социальных сетях, на страницах и в эфирах средств массовой информации. Отзываясь на чаяния людей, город предпринимает конкретные шаги по улучшению ситуации в этой сфере, оптимизируя маршрутную сеть, внедряя комфортные современные автобусы, ремонтируя дороги. На фоне большой комплексной работы и очевидных результатов, которые можно ощутить уже сегодня, тем более возмутительными и обидными выглядят очередные акты вандализма, выявленные в новеньких автобусах марки МАЗ.

Как сообщил директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин, на 9 автобусах обнаружены надписи и рисунки, более половины из них характеризуются сходным почерком, видимо, завёлся  некий «художник»-любитель, который не нашел лучшего применения своему сомнительному таланту и расписал граффити задние поверхности пассажирских кресел.

- Надписи достаточно крупные, вряд ли хулиган мог сделать это незаметно от окружающих. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Архангельска: не оставайтесь в стороне, становясь свидетелем таких художеств. Оперативно обратитесь к водителю или кондуктору, - подчеркнул Николай Карягин.

В связи со случившимся руководство предприятия сейчас подыскивает оптимальную по цене и качеству систему видеофиксации, которую впоследствии планируется установить на автобусы.

- Это недешевое удовольствие и для оснащения автобусов такой системой понадобится значительное время. Кроме того, важно подобрать такое оборудование, которое обеспечило бы высокое качество съемки, в том числе и в тёмное время суток, со звуковым сопровождением, - пояснил Николай Карягин.

Всем, кто обладает какой-то информацией о случившемся, просьба обратиться в правоохранительные органы по тел: 02, 102 (для мобильных) или в отдел транспорта и связи администрации Архангельска – 606-731.

 

12 сентябрь 13:36 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (99)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20