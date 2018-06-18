Вандалы нашего городка. В Архангельске портят новенькие автобусы

О необходимости повышения качества пассажирских перевозок сегодня не говорит только ленивый, свидетельство тому - многочисленные обсуждения в социальных сетях, на страницах и в эфирах средств массовой информации. Отзываясь на чаяния людей, город предпринимает конкретные шаги по улучшению ситуации в этой сфере, оптимизируя маршрутную сеть, внедряя комфортные современные автобусы, ремонтируя дороги. На фоне большой комплексной работы и очевидных результатов, которые можно ощутить уже сегодня, тем более возмутительными и обидными выглядят очередные акты вандализма, выявленные в новеньких автобусах марки МАЗ.

Как сообщил директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин, на 9 автобусах обнаружены надписи и рисунки, более половины из них характеризуются сходным почерком, видимо, завёлся некий «художник»-любитель, который не нашел лучшего применения своему сомнительному таланту и расписал граффити задние поверхности пассажирских кресел.

- Надписи достаточно крупные, вряд ли хулиган мог сделать это незаметно от окружающих. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Архангельска: не оставайтесь в стороне, становясь свидетелем таких художеств. Оперативно обратитесь к водителю или кондуктору, - подчеркнул Николай Карягин.

В связи со случившимся руководство предприятия сейчас подыскивает оптимальную по цене и качеству систему видеофиксации, которую впоследствии планируется установить на автобусы.

- Это недешевое удовольствие и для оснащения автобусов такой системой понадобится значительное время. Кроме того, важно подобрать такое оборудование, которое обеспечило бы высокое качество съемки, в том числе и в тёмное время суток, со звуковым сопровождением, - пояснил Николай Карягин.

Всем, кто обладает какой-то информацией о случившемся, просьба обратиться в правоохранительные органы по тел: 02, 102 (для мобильных) или в отдел транспорта и связи администрации Архангельска – 606-731.