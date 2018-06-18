Смертельное ДТП в Котласском районе: Японец не разъехался с французом

По предварительным данным, в районе поселка Приводино Котласского района водитель автомобиля Mitsubishi при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении следовавшей по федеральной трассе машине марки Renault.





В результате столкновения водитель и одна из пассажиров Renault погибли на месте. Молодая девушка, также находившаяся в данном автомобиле, госпитализирована с травмами различной степени тяжести.





В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России «Котласский», все обстоятельства происшествия устанавливаются.



